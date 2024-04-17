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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير للنساء.. السلس البولى علامة على مرض غريب

هبوط الرحم
هبوط الرحم

يحدث هبوط الرحم عندما تضعف العضلات والأنسجة الموجودة في الحوض ويتيح الضعف للرحم النزول إلى المهبل وفي بعض الأحيان يخرج من خلال فتحة المهبل.

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تشترك أعراض هبوط الرحم من علامات ترتبط بمشكلات صحية أخرى ، ولكن عند زيادة شدة الأعراض وتكرارها بصورة ملحوظة فمن المرجح أن تكون بسبب هبوط الرحم.

ووفقا لما جاء في موقع “ جونز هويكنز” فإن أعراض هبوط الرحم تتمثل فيما يلي:

تسرب البول

عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل

الشعور بالثقل أو الامتلاء في الحوض

انتفاخ في المهبل من علامات هبوط الرحم 

آلام أسفل الظهر

ألم أو شعور بالضغط في أسفل البطن أو الحوض

إمساك من علامات هبوط الرحم 

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