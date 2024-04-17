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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كاجوال أسود.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت مي عمر، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الاسود مع جاكيت جلد باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي عمر

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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