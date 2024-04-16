الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

الإعلان عن ارتفاعات جديدة في أسعار السجائر .. 5 جنيه في كل علبة

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن أعلان شركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من أول أمس الأحد .

وأوضحت شركة الشرقية، إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

كما يأتي قرار إيسترن كومباني برفع أسعار السجائر تماشيا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

وتعليقا على هذه الزيادة، قال هاني أمان، العضو المنتدب لـ«الشركة الشرقية إيسترن كومباني» الشرقية للدخان، منذ أيام، إن الشركة تدرس رفع أسعار السجائر بمستوى دون الحد الأقصى المسموح به.

وأضاف أمان، في بيان، أن زيادة أسعار السجائر ترجع لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة .

كما طالب بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار.

أيضا رد المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، عن التساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4.5 جنيه.

وارجع ذلك إلى تغير سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهًا، لا سيما أن المواد الخام المستوردة التي تدخل في تصنيع السجائر تشكل 90% من مكونات السيجارة.

كما نفى أن يكون لهذا الارتفاع أي تأثير على حجم مبيعات السجائر، مشيرًا إلى أن المدخنين مرتبطون بهذه العادة ولا يتأثرون بارتفاع الأسعار، مستشهدا على ذلك باستمرار معدلات الإنتاج الطبيعية رغم وصول علبة السجائر إلى 60 جنيهًا لدى التجار على خلفية الازمة الأخيرة.

من جهتها وافقت وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، بحسب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لعام 2013.

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