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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

الخماسين
الخماسين

تشهد البلاد رياح الخماسين بداية من الغد حيث تكون على عدة مناطق على رأسها القاهرة الكبرى، ويتساءل الكثير عن تفاصيل تلك الرياح، وأضرارها، إذ حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد.

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وتأتي رياح الخماسين في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة نحو 50 يوما، وليس شرطًا أن تكون متصلة، فقد تحدث على فترات ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن رياح الخماسين كالتالي:

1- تتشكل رياح الخماسين بسبب الضغط الجوي المنخفض في منطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى

2-  تتسم رياح الخماسين بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة التي تصل إلى نحو نحو 40 درجة مئوية.

3- رياح الخماسين تأتي محملة بالرمال والأتربة وتحد من الرؤية لدرجة كبيرة، قد تصل إلى الانعدام على بعض المناطق.

4- هي عبارة رياح جنوبية شرقية تأتي من الصحراء العربية الكبرى إلى بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية.

5 - رياح الخماسين تكون جافة وعالية السرعة، فمن الممكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 120كم/ساعة.

6- تسبب رياح الخماسين أضرارا كثيرة لصحة الإنسان، مثل تهيج الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى سيلان الأنف وانسداده، والسعال والتهاب العينين

7- تسبب رياح الخماسين زيادة أعراض الحساسية لدى مرضى الربو.

8 - رياح الخماسين تسبب أضرارا كثيرة على النباتات، أبرزها سقوط الأزهار والثمار، بسبب شدة الرياح وتمزق أوراق النباتات.

كيف تحمي نفسك أثناء العاصفة؟

كشف الخبراء عن نصائح يجب اتابعها لتجنب أضرار رياح الخماسين كما يلي : 
▪️ البقاء في الداخل قدر الإمكان.
▪️ غلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية.
▪️ في حال الخروج من المنزل، ارتد قناعًا لتغطية أنفك وفمك.
▪️ مراقبة التغيرات المفاجئة في الرؤية أثناء القيادة، ومن الأفضل تجنب القيادة أثناء العواصف.
▪️ وفي حالة الاضطرار، قم بتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي.

حالة الطقس على القاهرة غدا 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، فيما تقترب الحرارة من 40 درجة على جنوب البلاد إذ تسجل نحو 37 درجة.

تدهور الرؤية

كما تنشط غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري مدن القناة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 22
العاصمة الإدارية 36 22
6 أكتوبر 37 21
بنهــــا 35 22 
دمنهور 35 22
وادي النطرون 35 20
كفر الشيخ 36 22
المنصورة 36 21 
الزقازيق 37 22 
شبين الكوم 37 22
طنطا 36 21
دمياط 30 20 
بورسعيد 29 20
الإسماعيلية 37 21
السويس 37 21
العريش 36 20
رفح 34 19
رأس سدر 36 20
نخل 35 20 
كاترين 30 16
الطور 32 21
طابا 30 20
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 36 18
العلمين 35 17
مطروح 35 17
السلوم 34 16
سيوة 34 16
رأس غارب 34 22
الغردقة 34 23
سفاجا 30 22
مرسى علم 35 22
شلاتين 32 20
حلايب 29 22
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 36 21
بني سويف 36 20
المنيا 36 20
أسيوط 37 21
سوهاج 36 21
قنا 37 22 
الأقصر 37 22
أسوان 37 22
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 36 21

 

الخماسين فصل الربيع الرياح الأرصاد رياح الخماسين حالة الطقس

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