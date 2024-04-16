هجوم الذباب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تصاحب رياح الخماسين غدا | تفاصيل

تشهد مصر، غدا الأربعاء الموافق 17 إبريل، تقلبات في حالة الطقس، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن جميع المحافظات على موعد مع موجة حارة وأجواء مغبرة نسبيا ، بسبب التأثر بأول منخفض خماسيني في فصل الربيع 2024.

منخفض خماسيني

عاصفة خماسينية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء بقيمة تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 37 درجة، ومحافظات الوجه البحرى ، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية بشكل متوسط القادمة من الصحراء الغربية المصرية على مختلف أنحاء الجمهورية وبشكل أخص ناحية مناطق القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد ومطروح وصحاريها والوادي الجديد، قد تغبر السماء على بعض المناطق بسبب مصادر كتل الرياح وليس من نشاط الرياح.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية أنه بسبب اتجاه الرياح ومصادرها الحارة من الصحراء الغربية ستجذب معها الذباب الصحراوي الذي يتركز بشكل أخص على الأماكن المشمسة، لذلك ينصح بغلق النوافذ جيدًا لتفادي دخول الذباب والأتربة الناعمة من الرياح.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة تدريجيًا لتعود إلى اوائل الثلاثينات مرة أخرى في أجوائها الربيعية الحارة المعتدلة.

حالة الطقس المتوقعة

درجات الحرارة تستمر في الارتفاع

وبشأن توقعات الطقس اليوم الثلاثاء، تسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ويظل الطقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، وحذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية من الخروج دون كمامة غدا الأربعاء، تفاديا للإصابة بمضاعفات بسبب الرياح النشطة.

وأوضحت "غانم" أن المرتفع الجوي يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع الشعور بالبرودة في معظم المحافظات فترات الليل والصباح الباكر، مطالبة بعدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء جاكيت خاصة في فترات الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أنه مع فترة المساء وساعات الليل، تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة، لافتة إلى أن الشبورة المائية تستمر خلال الأيام المقبلة، وتؤثر على الرؤية أثناء القيادة على الطرق السريعة وتنتهي بسطوع الشمس.

حالة الطقس المتوقعة



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.