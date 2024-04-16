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إلهام أبو الفتح
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لو مش مضطر متنزلش| الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

الأرصاد تكشف عن تغير
الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

يشهد طقس الربيع الذي نشعر به خلال الفترة الحالية حالات متفرقة من التقلبات الجوية، لكن حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية اتسمت باستقرار نسبي في درجات الحرارة. أما غدًا، فحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغير مفاجئ في درجات الحرارة التي يصحبها ظاهرة تلتزم الحذر من جميع المواطنين.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس المتوقع لغد الأربعاء 17 إبريل 2024 حيث قالت أن البلاد ستشهد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 درجات و 6 درجات تقريبًا على كافة الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار ومعتدل خلال ساعات الليل.

رمال وأتربة

لم يتوقف الأمر عن حد ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد، وذلك إلى الحد الذي يمكن أن يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على مناطق في غرب البلاد خلال فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 17 إبريل 2024

  • القاهرة الكبرى: أجواء مشمسة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال على بعض المناطق بدرجة حرارة عظمى 36 وصغرى 22.
  • الوجه البحري ومدن القناة: أجواء مشمسة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال مع درجة حرارة عظمى 36 وصغرى 22.
  • السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية: أجواء غائمة جزئيًا مع نشاط معتدل للرياح بدرجة حرارة عظمى 35 وصغرى 18.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أجواء غائمة جزئيًا مع نشاط معتدل للرياح بدرجة حرارة عظمى 36 وصغرى 20.
  • سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: أجواء مشمسة مع نشاط معتدل للرياح بدرجة حرارة عظمى 34 وصغرى 23.
  • شمال الصعيد: أجواء مشمسة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال مع درجة حرارة عظمى 37 وصغرى 20.
  • جنوب الصعيد: أجواء مشمسة مع نشاط معتدل للرياح بدرجة حرارة عظمى 37 وصغرى 22.

طقس الغد للمدن المختلفة

  • القاهرة:               36        22
  • الإسكندرية:          36        18
  • العاصمة الإدارية:   36        22
  • 6 أكتوبر:                       37         21
  • بنها:                  35        22
  • دمنهور:             35        22
  • وادي النطرون:      35        20
  • كفر الشيخ:           36        22
  • المنصورة:           36        21
  • الزقازيق:            37        22
  • شبين الكوم:          37        22
  • طنطا:                 36        21
  • دمياط:               30        20
  • بورسعيد:            29        20
  • الإسماعيلية:          37        21
  • السويس:             37        21
  • العريش:             36        20
  • رفح:                 34        19
  • رأس سدر:            36        20
  • نخل:                 35        20
  • شرم الشيخ:           34        23
  • العلمين:              35        17
  • مطروح:             35        17
  • السلوم:               34        16
  • الغردقة:              34        23
  • شلاتين:              32        20
  • حلايب:              29        22
  • الفيوم:                36        21
  • بني سويف:          36        20
  • المنيا:                 36        20
  • أسيوط:              37        21
  • سوهاج:              36        21
  • قنا:                    37        22
  • الأقصر:             37        22
  • أسوان:               37        22
  • الوادي الجديد:       36        20
  • أبو سمبل:           36        21

حالة البحرين

أما عن حالة البحرين، فأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر الأبيض المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر. كما سيكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

إلى جانب ذلك، ستكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع متر إلى 1.5 متر للأمواج. كما سيكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية أيضًا.

مدة تغير الطقس

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بدءً من يوم الخميس حيث ستصل درجات الحرارة إلى 31 درجة عظمى و 18 درجة صغرى بالقاهرة الكبرى. كما ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى بدءً من يوم الاثنين القادم حيث ستصل إلى 36 درجة عظمى و 22 درجة صغرى على القاهرة الكبرى.

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