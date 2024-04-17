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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية البنك الأهلي..

اليوم.. ندوة لمناقشة نتائج تحليل الطلب في سوق العمل بـ«المصري للدراسات الاقتصادية»

صدى البلد

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024)، برعاية البنك الأهلي المصري، بالتركيز على فرص العمل فى دول الخليج، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المركز.

ويعقب على التحليل كل من: السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير اسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

 

ويستهدف تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.

وفي إطار حرص المركز على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر للاستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل، يضيف المركز في نتائج الربع الأول لعام 2024 تحليلا تفصيليا لأهم الفرص المتاحة للمصريين ذوى الياقات البيضاء في دول الخليج بالتركيز على الإمارات والسعودية، وبشكل عام يقدم المركز تحليلا متعمقا لجميع الأبعاد ذات الصلة سواء كانت جغرافية أو ديموغرافية أو فنية.

سوق العمل البنك الأهلى المصرى فرص العمل الوظائف

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