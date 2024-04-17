الجيش الأمريكي يشتبك بنجاح مع طائرتين مسيرتين حوثيتين باليمن

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن قوات القيادة المركزية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح الجيش الأمريكي أنه لا يوجد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

ووضع الحوثيون عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار في حالة تأهب في حال قررت إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني.

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، عقب الحرب على قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.