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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار طرق .. شاهد سيول غزيرة تضرب الإمارات

صدى البلد

تشهد الإمارات العربية المتحدة موجة من اضطراب الطقس، وتساقط غزيرة للأمطار وتراكم السحب، مما أدى  إلى تدمير الطرق في مدينة العين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا من انهيارات أرضية ضخمة وتدمير الطرق في مدينة العين نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

 

وكان قد أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

 

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

 

https://www.facebook.com/share/r/V5LC4QiYuC6hGNmQ/?mibextid=WC7FNe
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