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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. الحكم على سيدة وعشيقها لاتهامهما بقت.ل زوجها بالبدرشين

صدى البلد

بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الحكم على سيدة وعشيقها لاتهامهم بقتل زوج الأولي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالبدرشين.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “محمد. ع. س” عامل 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية. 
 

كشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

وأضافت التحقيقات، علي إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما فقدم الأول للثانية عقارا مهدئا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدة، وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدة، سقط الضحية أرضا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغا ماليا وطبنجة محدثة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات العين لإيهام الأهلية بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وتابعت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

وقال الشاهد الأول خالد عبدالنبي عربي علي المقيم في ترعة كارم أبو منسي بدهشور بمنطقة البدرشين في الجيزة، بأنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني محمود عبد النبي عربي علي نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه ابصرا المجني عليه ملقى أرضا مصابا برأسه غارقه بدمائه وبجواره المتهمة الثانية وباستبيانه الأمر منها قررت له بقيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على المجني عليه وسرقة محتويات الشقة.

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