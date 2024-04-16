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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعاطل ‎والحبس عاما لـ3 آخرين بأبو النمرس اعتدوا على ضابط شرطة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بأبو النمرس بالسجن المؤبد و3 متهمين آخرين بالحبس سنة وإلزامهم بالمصاريف، لاتهامهم بالتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهم «ح. ص» 25 سنة عاطل، و«ع. م» 27 سنة نجار، و«ك .خ» 38 سنة، خباز، و«ر. ص» ساقطة قيد، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف، تجاه ضابط شرطة وأفراد القوة المرافقة بالجيزة، مستخدمين الأسلحة البيضاء، بقصد ترويعهم وفرض السطوة وتكدير الأمن العام، ومنعهم من تنفيذ أعمالهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات وتعريض حياتهم للخطر.

وقال ضابط الشرطة المجنى عليه، خلال التحقيقات، إن معلومات وردت إليه أكدتها تحرياته السرية مفادها اتجار المتهم الأول في المواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجد المتهم وأبصره يعرض على مجهولين آخرين لاذوا بالفرار لرؤيته، كيسا بلاستيكيا يحتوى على مسحوق الهيروين المخدر، فضبطه وبتفتيشه عثر على أكياس تحوى ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواه»، وحال اقتياده للقسم قام المتهم وآخرون بالتعدى عليه ومقاومته والقوة المرافقة له ملقين حجارة لمنعهم من أداء عملهم.

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