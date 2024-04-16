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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع ‎لعاطل المطرية بتهمة حيازة والاتجار في مخدر الفودو

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر الفودو بالمطرية.

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البداية..

كانت  نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس عاطل متهم بتجارة المواد المخدرة من الفودو وكمية من مخدر الهيروين، في منطقة المطرية.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الفودو وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي «متحصلات بيع المواد المخدرة» وميزان حساس، بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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