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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة آثمة .. تفاصيل مثيرة في واقعة عامل خردة وسيدة أبوالنمرس

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب بمعاقبة عامل خردة بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى على ربة منزل أثناء نومها في منطقة الجيزة.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهم “م. ط” ، عامل خردة، تعدى على المجنى عليها “ح. ب”، ربة منزل أثناء نومها في غرفتها بأن دلف إلى شقتها حاملًا سلاحًا أبيض وتعدّى عليها وأشهر سلاحه حول عنقها ممسكًا يدها عنوة لشل مقاومتها في منطقة أبوالنمرس بالجيزة.

وقالت المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة، إن المتهم تعدى عليها أثناء نومها بفراشها، حيث إنها فوجئت بدخوله الغرفة مجردًا من ملابسه حاملًا سلاحًا أبيض محاولاً إرغامها على ارتكاب علاقة آثمة.

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