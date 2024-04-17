بعد اعلان استراليا عن أول استراتيجية دفاعية.. الصين: لا نمثل خطرا على أي بلد

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها "لا تمثل خطرا" على اي بلد بعد كشف استراليا عن أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق تركز على مواجهة "التكتيكات القسرية" لبكين في المحيط الهادئ.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان :"إن الصين لا تمثل خطرا على أي بلد"، داعيا كانبيرا إلى "الامتناع عن توجيه اتهامات ضد الصين عند أي مناسبة".

قدّمت استراليا، اليوم الأربعاء، أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق تركّز على المحيط الهادئ في مواجهة “التكتيكات القسرية” الصينية والمخاطر المتزايدة لنشوب حريق إقليمي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إنّ “الافتراضات المتفائلة التي وجّهت التخطيط الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة ولّت منذ فترة طويلة”، كاشفاً النقاب عن الاستراتيجية الجديدة، ومحذرا من أن المنطقة قد تشهد نزاعاً خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف مارلز أن “الصين استخدمت تكتيكات قسرية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية”.