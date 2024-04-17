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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

استنى متشتريش دلوقتي.. Realme تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة بأرخص سعر

Realme Narzo 70 Pro
Realme Narzo 70 Pro 5G

أطلقت ريلمي مؤخرًا هاتف Narzo 70 Pro 5G الذكي في الهند، والذي يتميز بتصميم جذاب ومعالج Dimensity 7050. ألمحت العلامة التجارية عن إطلاق هاتف Narzo جديد من خلال حسابها على منصة X، مما يوحي بأنه قد يكون إصدارًا إضافيًا لسلسلة Narzo 70.

تكشف الإعلانات التشويقية أعلاه أن هاتف Narzo القادم سيمنح تجربة خالية من الت遲يد. كما تلمح الإعلانات التشويقية الأخرى إلى أن الجهاز سيصل مع دعم الشحن السريع. حيث تفيد بأن دقائق قليلة من الشحن ستسمح له بالعمل لمدة ساعتين.

يحتوي هاتف Narzo 70 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات. ومن غير الواضح ما إذا كان الهاتف القادم سيوفر إمكانية شحن أسرع من Narzo 70 Pro. يُنصح بالانتظار لمزيد من التشويقات لتأكيد اسم الهاتف.

Realme Narzo 70 Pro 5G

يُذكر أن هاتف Realme Narzo 70 Pro 5G يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع ذروة يبلغ 2000 نيت. يعمل بمعالج Dimensity 7050 ، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x وذاكرة تخزين UFS 3.1 للحصول على أداء سلس. يحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

في الأمام، يتميز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. يحتوي اللوح الخلفي على كاميرا أساسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للم الصورة (OIS) وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل. يعمل الهاتف على نظام التشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.

يوفر Narzo 70 Pro ميزات أخرى، مثل هيكل حاصل على تصنيف IP54، ومستشعر بصمة داخل الشاشة، وتقنية Rainwater Smart Touch، ومكبرات صوت ستيريو، ونظام تبريد 3D VC، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 8 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالسعر، يُباع إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت من هاتف Narzo 70 Pro بسعر  (حوالي 215 دولارًا أمريكيًا). 
من ناحية أخرى، يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا). ويأتي باللونين الأخضر الزجاجي والذهبي الزجاجي.

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