السبت .. البرلمان العربي يعقد جلسته العامة الثالثة بالقاهرة

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، يوم السبت المقبل 20 أبريل الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربي، فإن الجلسة سيسبقها مجموعة من الاجتماعات الخاصة باللجان الدائمة والفرعية بالبرلمان العربي للوقوف على مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية والدولية.

وستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة المسودة الأولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023م، والهيكل الأولي للرؤية العربية الشاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، كما سيناقش الاجتماع مذكرة عرض بشأن مسار إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بجانب عدد من الموضوعات المالية والإدارية، متابعة مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، كما ستناقش اللجنة مذكرة بشأن إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الاعمال.



فيما تستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، المسودة الأولى لمشروع تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي 2023

ويستعرض الاجتماع رؤية برلمانية عربية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الانسان في القوانين والسياسات البيئية، واستعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي.



وتواصل لجان البرلمان العربي اجتماعاتها لمناقشة مستجدات الأوضاع الخاصة بالشباب والمرأة، حيث تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مستجدات الترتيب لعقد ندوة (حماية القيم المجتمعية في العالم العربي)، وترتيبات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، كما سيتناول الاجتماع مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن "تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية"، و مستجدات العمل على إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023م، ومستجدات العمل على إعداد رؤية برلمانية لإعداد قاعدة بيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها وتغيير ملامحها، كما تستعرض اللجنة دراسة إعداد رؤية برلمانية بشأن تأطير وتعزيز العمل التطوعي في الدول العربية.

وستعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعها لمناقشة مشروع قرار حول مستجدات الأوضاع في القضية الفلسطينية لا سيما في ضوء تطورات الأحداث الأخيرة، وكذلك الوقوف على الخطوات التي يتخذها البرلمان العربي من أجل الضغط على البرلمانات ذات التأثير من أجل اتخاذ موقف موحد بالضغط على الكيان القائم بالإحتلال لوقف هذا النزيف من خلال اتخاذ قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار.