مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وظهرت منة فضالي، مرتديه شورت قصير باللون الأبيض مع توب مكشوف البطن باللون البرتقالي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة فضالي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منة فضالي