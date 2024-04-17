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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بوينج تسجّل أكبر عملية شراء لوقود الطيران المستدام لتشغيل رحلاتها في أمريكا

وقود الطيران المستدام
وقود الطيران المستدام - بوينج

تقوم شركة بوينج بشراء ما مقداره 9.4 مليون جالون (35.6 مليون لتر) من وقود الطيران المستدام المخلوط لتشغيل عملياتها التجارية في الولايات المتحدة خلال عام 2024 وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة إمدادات الوقود على مستوى العالم. وتُعدّ هذه أكبر عملية شراء سنوية لوقود الطيران المستدام من قبل الشركة، وهي أعلى بنسبة 60% من عمليات شرائها في عام 2023.

يشكل 30% من الوقود المستدام المخلوط مواد مصنّعة من النفايات الثانوية مثل الدهون والزيوت والشحوم و70% من وقود الطائرات التقليدي، وسيشغّل هذا الوقود برنامج Boeing ecoDemonstrator والرحلات التجارية لشركة بوينج في الولايات المتحدة.

قال رايان فاوسيت، نائب الرئيس للاستدامة البيئية لدى شركة بوينج: "نستمر اليوم بتركيزنا على السلامة والجودة ونحافظ على الاستدامة كأولوية أساسية. ويُعدّ وقود الطيران المستدام ضرورياً لإزالة الكربون من قطاع الطيران، لذلك تواصل بوينج زيادة استخدامها لهذا الوقود بهدف تشجيع نمو قطاع وقود الطيران المستدام. ونعمل أيضاً على جعل هذا الوقود متاحاً بشكل أكبر وبأسعار معقولة لعملائنا من شركات الطيران التجارية من خلال التعاون والاستثمار والبحث وتطوير السياسات".

من الممكن أن يؤدي استخدام وقود الطيران المستدام غير الممزوج أو "الصافي" إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 85% طوال دورة حياة الوقود، وتوفير إمكانات أوسع لقطاع، وتمكين قطاع الطيران التجاري من الحد من تأثيره المناخي بشكل أكبر على مدار الثلاثين عاماً القادمة.

وستستلم بوينج 4 ملايين جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط في مزارع الوقود الخاصة بها بشمال غرب المحيط الهادئ. وستقوم EPIC Fuels، وهي شركة تابعة لمجموعة Signature Aviation، بتوريد 2.5 مليون جالون من Neste، بينما ستوفر Avfuel  1.5 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط من Neste.

كما ستشتري بوينج أيضاً تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن 5.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط من خلال عملية محاسبية تسمى الحجز والمطالبة، حيث يتم الحجز والمطالبة عندما تقوم الشركة بشراء شهادات وقود الطيران المستدام لتحل محل وقود الطائرات التقليدي. وبدلاً من وضع الوقود في مزرعة وقود بوينج، سيقوم الموزعون بتسليمه إلى المطارات القريبة لاستخدامه من قبل شركات الطيران والنقل الأخرى.

وستقوم EPIC Fuels من خلال عمليات شراء ومطالبات شركة بوينج، بتزويد 3.5 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط من شركة Neste، في حين ستقوم World Fuel Services التابعة لمجموعة World Kinect، بتوريد 1.9 مليون جالون من World Energy. 

بوينج شركة بوينج وقود الطيران المستدام

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