لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

يساعد العدس في خسارة الوزن، إن كوباً واحداً من العدس المطبوخ يحتوي على 230 سعرة حرارية، وهذه النسبة لا تعتبر عالية، بالمقابل يعتبر هذا الكوب غنياً جداً بالبروتينات والألياف والفيتامينات التي تساعد على الشعور بالشبع وانسداد الشهية وتأخر الجوع، ويساعد على الإسهال، بالتالي تخلص الجسم من ترسب الأغذية، كما يساهم في حرق الدهون.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد العدس للرجيم..



- يعالج فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

- يوفر الحماية للعظام والأسنان ويساعد على تقويتها، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفسفور والكالسيوم.

- يحمي الجهاز العصبي من التوتر والاضطرابات، ويساعد على تقويته وذلك لاحتوائه على فيتامين B.

- يوفر الوقاية العالية من الأمراض السرطانية.

- يُخلص من سموم الجسم، وهو مدر للبول.

- يقي من الإصابة بإمراض القلب والسكري وانسداد الشرايين

- يخلّص من الوزن الزائد ويحافظ على لياقة الجسم ويقويه.

- تساعد قشور العدس في ليونة المعدة والتخلص من الإمساك وأضراره. والتقليل من امتصاص الكوليسترول.

