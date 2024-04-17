اجتماع بين الناتو وأوكرانيا لبحث إرسال قذائف المدفعية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن الناتو سيعقد اجتماعا مع أوكرانيا الجمعة المقبل، لمناقشة سبل توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لكييف.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، قال ستولتنبرج إن الاجتماع سيركز على بحث الدفاعات الجوية وإرسال المزيد من قذائف المدفعية.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد مثل هذا الاجتماع لأن بلاده تواجه نقصًا في الذخيرة، مع حظر الجمهوريين في الكونجرس التمويل الحيوي من الولايات المتحدة لعدة أشهر وفشل الاتحاد الأوروبي في تسليم الذخائر في الوقت المحدد.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تعمل بنشاط لجعل قمة السلام العالمية الأولى في يونيو فعالة حسبما أفادت به وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ووجّه الشكر إلى جميع القادة والدول التي أبدت استعدادها هذا الأسبوع للمشاركة في القمة في سويسرا، وشكر بشكل خاص المستشار الألماني أولاف شولتس على جهوده وقيادته واتصالاته الدولية المناسبة، وعلى الإشارات التي سمعتها من بكين.