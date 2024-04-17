تشمل صانعي الطائرات المسيرة.. ماكرون وأوروبا يطالبان بتوسيع العقوبات على إيران

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توسيع نطاق العقوبات على إيران لتشمل من يساعدون على تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وحلفائه الغربيين توسيع العقوبات على الشركات المصنعة للصواريخ والطائرات بدون طيار في إيران بعد هجوم طهران على إسرائيل.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة تشديد العقوبات على إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن وزراء الخارجية الأوروبيين يريدون أيضًا فرض عقوبات جديدة على أولئك الذين يسلحون أعداء إسرائيل والذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر.

وأوضح تاجاني: “كان هناك إجماع بالإجماع على ضرورة فرض عقوبات على كل من يقدم طائرات بدون طيار وأسلحة وصواريخ لأولئك الذين يهاجمون إسرائيل وأولئك الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر”.

وأشار إلى أن مسألة العقوبات ستتم معالجتها أيضًا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المقرر أن يرأسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جزيرة كابري الإيطالية.