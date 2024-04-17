تأجيل محاكمة عامل ضرب طفلة حتى الموت في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، تأجيل محاكمة عامل تعدى علي طفلة بالضرب حتى الموت بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 35191 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3642 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ناصر م س"، 26 سنة، عامل، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أنه في يوم 14/12/2022 ضرب الطفلة سجدة أحمد يسري ذكى - عمداً إثر ما أضمره في نفسه حيال بكائها فما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بيديه على رأسها غير عابئ بصغر سنها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها دون أن يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن النقيب عمرو بدر معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من ضبط المتهم إثر إبلاغه بوصول الطفلة المتوفاة لمستشفى قليوب التخصصي وبمواجهته أقر له بتعديه على الطفلة حتى فارقت الحياة.



وأكدت تحريات النقيب كمال إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن تعدي عليها ضرباً بيديه على وجهها ورأسها إثر بكائها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها.