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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر إلكتروني

استخراج تصريح سفر إلكتروني يبحث عنه الكثيرون سواء ممن انتهت فترة تجنيدهم، أو رغبة البعض في السفر بقصد التنزه، أو زيارة أقارب، أو العمل بالخارج، لذلك أتاح الموقع الرسمي لوزارتي الدفاع والداخلية، استخراجه بطريقة سهلة وبسيطة.

استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية


يمكن من خلال تطبيق وزارة الداخلية استخراج تصريح سفر عبر هذه الخطوات:

- يتم تحميل تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول.

- بعدها يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم النقر على أيقونة "استخراج تصريح سفر".

- يتم ملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وموقف التجنيد ومدة السفر والغرض من السفر.

- دفع رسوم تصريح السفر.

- يتم طباعة تصريح السفر.

يذكر أن مدة صلاحية تصريح السفر الإلكتروني من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسب الغرض من السفر، كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.

 

استخراج تصريح سفر إلكتروني

تتيح الحكومة العديد من خدماتها اونلاين والتي من بينها إمكانية استخراج تصريح سفر إلكتروني وذلك عبر خطوات سهلة، تتضمن وجود جهاز كمبيوتر أو هاتف شخصي و يتم إدخال بيانات محددة وتحديد سبب ومكان السفر.

وتسعي الحكومة عبر إتاحتها للخدمات الإلكترونية تسهيل إجراءات السفر على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم بدلا من الوقوف فى طوابير حيث يمكن الحصول علي الخدمة أونلاين.

 

خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني من مصر

 

ويمكن استخراج تصريح السفر من التجنيد إلكترونيا عبر خطوات سهلة وبسيطة تتضمن ما يلي :-

- يتم الدخول إلى رابط موقع إدارة التجنيد والتعبئة العامة.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة استخراج تصريح سفر إلكتروني.

- وتتضمن خطوات الحصول علي تصريح السفر تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

- فى هذه الخطوة يتم دفع الرسوم المقررة عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

- بعدها يتم كتابة تاريخ السفر واتجاه السفر والغرض من السفر.

- فى هذه الخطوة يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.

- الضغط على تسجيل البيانات ثم طباعة تصريح السفر، أو الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

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