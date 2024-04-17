رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تكريم الدكتور القس يوسف بطرس بالأزبكية|صور

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، في احتفال تكريم الدكتور القس يوسف بطرس، بعد أكثر من ٦٣ عامًا من العمل الرعوي، بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، بحضور الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل لبيب، رئيس مجمع القاهرة، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس وجدي جميل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، وشارك في فعاليات الاحتفال الدكتور القس كمال يوسف، والشيخ سامح فيليب، الأخ زكريا حنا، واللواء عوني عزيز، والقس ديفيد دوت، بجانب حضور كبير من قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وشعب الكنيسة.



وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل، وفي بداية كلمته، أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته الاحتفال مع قيادات السنودس، وقال: "الدكتور القس يوسف بطرس رجل شجاع، وموضع تقدير، راعٍ صلب وملتزم بالعقيدة الإنجيلية المشيخية، وخبرة إنجيلية دستورية هامة، وله دور في العلاقات المسكونية وبناء الجسور".

ولد الدكتور القس يوسف بطرس في يوليو ١٩٣٨ بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية اللاهوت الإنجيلية، ورُسم قسًّا لرعاية الشباب في ٦ أكتوبر ١٩٦٠، وتولى رعاية عدد من كنائس المنيا الإنجيلية ببني عبيد وسفاها وشرارة وعزبة الفران، كما تولى رعاية الكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر لأكثر من ٤٣ عامًا حتى التقاعد، وخلال رحلة خدمته تولى رئاسة السنودس، ومجمع القاهرة، ومجمع المنيا، كما شارك في إدارة بيت السلام بالعجمي للمؤتمرات.