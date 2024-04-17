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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بإنهاء حياة شقيقه ونجله لخلافات أسرية بكفر الزيات يمثل جريمته.. صور

جنازة ضحايا الغربية
جنازة ضحايا الغربية

أعطى المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة إنهاء شاب لحياه شقيقه ونجله وإصابة آخر بواسطة "أسلحة بيضاء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء إجراءات دفن الضحيتين .

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كما باشرت النيابة العامة لحظات تمثيل المتهم لمراحل ارتكاب الجريمة بموقع الحادث بمسقط رأسه بقرية أبيار بنطاق دائرة مركز كفر الزيات وسط مشاركة القيادات الأمنية وفرض كردون أمني موسع من قوات الشرطة السرية والنظامية.

ووجهت النيابة العامة في تعليماتها إلي الجهات المعنية بسرعة سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سماع أقوال أفراد أسرة الضحايا وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

"هي الدنيا جرا فيها ايه ..اخ يقتل شقيقه ونجله ويصيب الابن الآخر " شعار رفعه الأسر والعائلات بقرية أبيار بدائرة مركز شرطة كفر الزيات في حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع اخبار تلك الجريمة فجرا الأمر الذي أصابهم بالوجيعه والحزن علي فقدان الضحيتين من ابناء أسرة واحده كما تحولت صفحات السوشيال ميديا إلي سرادقات عزاء في كلاهما مناشدين بالتحقيق القصاص العادل مع المتهم مرتكب الواقعة .

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من ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على شاب انهي حياة اثنين من أفراد أسرته  وإصابة آخر  بطعنات غادرة باستخدام الأسلحة البيضاء بقرية أبيار بدائرة مركز كفر الزيات وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع جريمة قتل أسرية وأنباء عن وقوع ضحايا أسرية بنطاق قرية ابيار بدائرة المركز .

كما انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات.

كما تم الدفع بأقوال أمنية وفرض كردون أمني وتبين من التحريات والمعاينة وسؤال أحد أفراد الأسرة .

وأفادت التحريات الأمنية اندلاع  مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا " 40 سنة - وشقيقة الأكبر ويدعى "مصطفى. ا "- 73 سنة  واثنين من أبناء شقيقه الأكبر وهما "أحمد " و"محمد "؛ حيث إن المتهمين جميعهم مقيمين في منزل واحد.

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وتابعت التحريات الأمنية تطور المشادة الكلامية إلى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسلاح أبيض - سكين - أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبنائه شقيقه وإصابة الآخر.

وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط  المباحث بدائرة مركز كفر الزيات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وانتقلت النيابة لمناظرة جثث الضحايا.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين  ودفنهما بمقابر أسرتهما .

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