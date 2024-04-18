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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«شبانة»: الخطيب حرص على تحفيز لاعبي الأهلي.. وموديست لن يبقى الموسم القادم

الخطيب
الخطيب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بأنهم أبطال إفريقيا، وعليهم تحمل المسئولية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الخطيب لم يتحدث مع كولر في أي شئ مطلقًا، وأكد على ثقته الكبيرة في الفريق من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "بيرسي تاو وكريستو وكهربا سافروا مع بعثة الأهلي، وتم اختيار كل العناصر الجاهزة، واللقاء لن يكون سهلاً مطلقًا، والأهلي إذا تخطى عقبة مازيمبي فإنه سيتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، فهذه المباراة هي عنق الزجاجة بالنسبة للفريق الأحمر".

وواصل: "مازيمبي ليس ناديًا سهلًا، وتصريحات مسئوليه تؤكد رغبتهم في تحقيق الانتصار على ملعبهم يوم السبت، وهناك حالة تحفيز وشحن جماهيري كبير، وملعبهم نجيل صناعي، والمباراة لن تكون سهلة مطلقًا، ويحتاج من الأهلي ولاعبيه أن يكونوا في حالة تركيز واستنفار وطموح وإصرار من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

وتابع: "أعتقد أن كولر، سيدفع بـ بيرسي تاو ورضا سليم وكهربا في الهجوم، وهم الخيار الأفضل في المباراة، وهناك استقرار على وجود مصطفى شوبير، ومحمد عبدالمنعم وربيعة ومعلول وهاني، وعمرو السولية وكوكا، ومن الوارد مشاركة كريم نيدفيد".

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة لبقاء موديست مع الأهلي في الموسم المقبل، هو تسجيله لـ25 هدفاً، مضيفا: "انتوني موديست لاعب عالة على الفريق، وعلامة استفهام كبيرة بسبب إصرار كولر على مشاركته في المباريات منذ بداية الموسم، وحتى محمود الخطيب نفسه يرى أن مستواه متواضع ولا يليق بالأهلي".

وزاد: "فكرة بقاء موديست موسمًا آخر مستبعدة تمامًا، ولن يكمل في الأهلي الموسم المقبل".

وأتم: "في النهاية نتمنى لـ الأهلي التوفيق وتخطي عقبة مازيمبي، والخروج بنتيجة جيدة يوم السبت أمام الفريق الكونغولي، وهي العقبة الصعبة حاليًا".

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