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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسامة عرابي: قلق جماهير الأهلي طبيعي..ودوافع اللاعبين ستكون مختلفة أمام مازيمبي

صدى البلد

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك حالة قلق طبيعية بين جماهير القلعة الحمراء بسبب مستوى الفريق محليًا في الفترة الأخيرة، خصوصا في ظل الإصابات والارهاق والتغييرات التي حدثت على تشكيلة الفريق، مشيرا إلى أن الفريق افتقد عناصر هامة مثل حسين الشحات وياسر إبراهيم ومروان عطية واليو ديانج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك بعض الأمور الفنية الآخرى، ومنها عدم استغلال الفرص، واهدار الأهداف المحققة، علاوة على تراجع الجانب الدفاعي واستقبال العديد من الأهداف، وهو ما جعل هناك حالة قلق شديدة على الفريق الأحمر".

وأضاف: "الأهلي دائمًا يواجه اصعب المواقف بقوة، ومتوقع أن يظهر الفريق بشكل طيب في لقاء مازيمبي الكونغولي، والأهلي يحتاج لتعديلات في التشكيل أمام مازيمبي".

وزاد: "دوافع لاعبي الأهلي ستكون مختلفة في لقاء مازيمبي، وبالتأكيد بعد الخسارة في القمة، سيكون هناك أمور مختلفة في التشكيلة والطريقة، ولقاء نصف النهائي ذهاب وإياب، وبالتالي فأنه لابد من التركيز أولا على المواجهة الأولى، والخروج بنتيجة جيدة".

وواصل: "يجب أن نضع في الحسبان، أن نصف النهائي على مباراتين، وبالتالي فأنه لابد من تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب أولًا، ولازال لدينا مواجهة آخرى في القاهرة، ولو استطعنا تحقيق المكسب سيكون شئ جيد، أو على الأقل الخروج بالتعادل".

وأضاف: "لابد أن نلعب على المكسب، ومن الممكن الخروج بخسارة قريبة من التعويض، لكن ذلك لا يعني أننا لا نلعب على الهجوم، وأتمنى ألا يكون الفريق مستباح في النواحي الدفاعية".

وأكد: "عودة تاو وكريم فؤاد إضافة للفريق، لكن كريستو مستبعد منذ فترة طويلة، ولا يشارك مع الأهلي كثيرا، ولم يصل للمرحلة التي نقول عنه أنه أصبح لاعبا مؤثرا، وأنتونى موديست لاعب غير مؤثر مطلقا".

وأوضح: "لو كان بيرسي تاو جاهزًا فيجب أن يتم الدفع به أساسيًا، ومع رضا سليم وكهربا في ظل غياب حسين الشحات للإصابة، وأفضل وجود كوكا والسولية وأفشة في الوسط، لا يجب اللعب بعنصر بعيد عن مستواه".

وزاد: "نيدفيد لاعب جيد ولكنه بعيد حاليا عن المستوى المعهود، ولابد من وجود السولية وكوكا في غياب مروان عطية، والفكرة كلها ستنحصر في اللاعب الثالث بجوارهم".

وأردف: "لابد من توافر السرعة في خط الهجوم، ولابد من الضغط العالي على دفاع مازيمبي، وبيرسي تاو لاعب مؤثر وسيكون لديه حالة اشتياق من أجل الظهور بمستوى جيد مع الأهلي".

واستطرد: "الأهلي أيضا لديه بعض البدلاء الجيدين في الخارج مثل أحمد عبدالقادر وطاهر ووسام أبوعلي، وأتمنى أن يُركز عبدالقادر ويستمر على نفس الحالة التي ظهر عليها في لقاء الزمالك، فهو يمتلك امكانيات ومهارة عالية، ولابد أن يستمر على نفس الأداء".

وأتم: "من الوارد في بعض الأوقات التعاقد مع صفقات لا توفق، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، ومثلًا كريستو لم نحقق الاستفادة منه حتى الآن

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