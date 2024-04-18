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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح التذاكر غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في دبي 5 مايو

حفل أنغام
حفل أنغام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في مدينة دبي الإماراتية يوم 5 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام في دبي، عن طرح التذاكر للجمهور غدا الجمعة 19 أبريل، عبر موقعها الإلكتروني. 

حفل أنغام 

أحدث أغاني أنغام 

أطلقت أنغام  أغنية جديدة بعنوان " أكبر قلب" لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب.

"أكبر قلب" لأنغام أغنية تملؤها البهجة والأمل للأطفال كلمات مصطفى حدوته ولحن إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتعد "أكبر قلب" ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" التي يشاركها فيها الفنان محمد رمضان والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لاحدى شركات الإتصالات وضمت عدد من ضيوف الشرف منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أسرتي النجمين حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن واشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.

أغنية "الساعات الحلوة مبتخلصش" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي وإخراج رائع لكاملة ابوذكرى.

 

أنغام ولقاء عمرو أديب 

كانت روت الفنانة أنغام للمطربة أصالة قصتها مع الأمومة خاصة مع إنجاب ابنها الأول عمر وذلك حلال برنامج بودكاست مع الاعلامى عمرو أديب.

وقالت أنغام: "لما خلفت ابني عمر كنت مستمتعة بشكل غير عادي وما كنتش بسمح لحد يشيله ولا يعمل له أي حاجة أنا اللي كنت بعمل كل شيء له".

بينما قالت أصالة : صرت زعلانة على شامية بنتي اللي اتغيرت حياتها بشكل كامل من بنوتة بتدرس وتعمل دكتوراة وعايشة الدنيا لأم لطفل ومكرسة حياتها للطفل وتصحى 5 مرات بالليل وتعبانة، أنا قلبي مكسور على بنتي.

وردت أنغام على تعليق أصالة قائلة :لا حرام ينكسر قلبك على بنتك يا أصالة خليها تستمتع وتنبسط مع بنتها وبكرة تكبر وتشوفي حفيدتك عروسة جميلة، أنا كنت عايشة حياتها لما أنجبت ابني عمر.

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