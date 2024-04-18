اقتحامات واسعة وعمليات مداهمة لبلدات ومدن في الضفة الغربية | فيديو

اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس مدنا وقرى في الضفة الغربية أصيب على إثرها عدد من الفلسطينيين، حيث داهمت منازل عديدة واعتقلت قرابة 20 مواطنًا وحولتهم إلى مراكز التحقيق.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بأربع آليات عسكرية بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 6 مواطنين واقتادتهم إلى مراكز تحقيق الجلمة داخل إسرائيل.

واندلعت اشتباكات شعبية عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة وأطلق جنود إسرائيليون عشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع ما أصاب المواطنين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات من المشاة الإسرائيلية بلدة بيتونيا شمال غرب مدينة رام الله وداهمت عددا من البيوت وفتشت محتوياتها إلى جانب إجراء عمليات تحقيق ميداني مع المواطنين.

وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية داهمت 12 منزلًا بالبلدة وسط ترويع للأطفال واعتقلت 3 مواطنين بعد أن قامت بالتحقيق معهم ميدانيًا واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشار مراسل "إرم نيوز"، بأن خمس مركبات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة النحالين غرب مدينة بيت لحم وبدءوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز فور اقتحامهم للبلدة وسط تصدي أهالي البلدة بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف).

وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية داهمت 4 منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.

من جهة أخرى، شهدت أطراف مدينة نابلس من المحورين الشمالي والشرقي مواجهات عنيفة مع القوات المتوغلة، حيث شهد حاجز بيت فوريك اشتباكات بين الأهالي والقوات الإسرائيلية.

وأصيب مواطنون بالرصاص الحي جرّاء المواجهات المندلعة قرب حاجز بيت فوريك، جرى نقلهم إلى مستشفى نابلس التخصصي حيث وُصفت حالتهم بالمتوسطة.‎

