للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

طريقة جديدة ومميزة لتقديم الفسيخ والرنجة على سفرتك للشيف مصطفي العمدة .

مقادير بيوريه الفسيخ

٢فسيخ

2بصل أحمر مكعبات

2طماطم مكعبات

حزمة بصل أخضر حلقات

كوب عصير ليمون

كوب طحينة

زيت

كمون

شطة



طريقة تحضير بيوريه الفسيخ

في الكبة نضع كل المكونات ماعدا الفسيخ ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً ثم نضع الفسيخ في الكبة ونخلطه مرة أخرى مع باقي المكونات حتى يصبح الخليط ناعم تماماً ويقدم.



رنجة السبانخ المحشوة

قمي بتحضير رنجة السبانخ كما تعتادين، ولكن استخدمي أوراق سبانخ كاملة بدلاً من الكمية المفرومة.

اسلقي أوراق السبانخ لبضع دقائق في ماء مغلي مملح، ثم قومي بتصفيتها وتركها جانبًا لتبرد قليلاً.

افتحي كل ورقة سبانخ واملئيها بمزيج من الأرز المطهو والبهارات واللحم المفروم.

لفي ورقة السبانخ حول الحشوة كما لو كنتِ تقومين بلف سبرينغ رول.

سخني الزيت في مقلاة وقلي الرنجة .

قدمي رنجة السبانخ المحشوة مع صلصة الطماطم أو اللبن الزبادي المخفوق.



هذه الأفكار تضيف لمسة جديدة ومبتكرة إلى تقديم الفسيخ والرنجة، استمتعي بالتجديد وتبادل الطعام اللذيذ مع العائلة والأصدقاء.