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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| دوللي شاهين: بنتي نور شقية.. تفاصيل حفل أنغام في الكويت

أخبار الفن
أخبار الفن

دوللي شاهين: بنتي نور شقية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل حفل أنغام في الكويت، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

في ذكراها.. قصة عزيزة حلمي المأساوية بعد وفاة ابنها

تحل اليوم الخميس 18 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي، والتى ولدت في 6 يونيو عام 1926، ورحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1929، عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

 

طرح التذاكر غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في دبي 5 مايو

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في مدينة دبي الإماراتية يوم 5 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

 

عبد المجيد عبدالله يحيي حفلا غنائيا في الكويت.. 9 مايو

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح أرينا الكويت، يوم 9 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

 

ماهر زين: المصريون أكبر الداعمين لي..وهذا سر نجاح أغنية«يا نبي سلام عليك»

حل الفنان العالمي ماهر زين ضيفاً على برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، أمس  الأربعاء، مع جيهان عبد الله، عبر إذاعة «نجوم إف إم» للحديث عن أحدث أعماله الفنية، ويعمل حاليا على تحضيرات حفله المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 19 أبريل.

 

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

كشفت الفنانة دوللي شاهين، كواليس كليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، والتي انتهت من تصويره مؤخرا وينتظر طرحه قريبا.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن الأغنية من كلمات أحمد الشاعر، وكان اسمها دوللي في البداية لكنها غيرتها لأنها طرحت أغنية بهذا الاسم من قبل في ألبوم سندريلا ولم تأخذ حظها، مشيرة إلى أن الأغنية تتحدث عن صفاتها التي يراها الشاعر فيها.

 

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

تحدثت الفنانة دوللي شاهين، عن علاقتها مع ابنتها نور والصفات المشتركة بينهما، وتفاصيل في حياة ابنتها ودراستها وهوايتها.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها نور تدرس حاليا وتتعلم بيانو وجيتار وكمانجة وباليه وغناء بالإضافة إلى حبها للرسم.

 

أسعار تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل في دبي

تستعد الفنانة إليسا والفنان سيف نبيل والفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ساهر لهم، في مدينة دبي الإماراتية يوم 25 أبريل الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

دوللى شاهين أنغام الكويت عزيزة حلمى عبد المجيد عبدالله إليسا هيفاء وهبي سيف نبيل

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