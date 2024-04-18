بنفس مواصفات الهواتف الرائدة.. موبايل سامسونج جديد للفئة المتوسطة بسعر مناسب

أطلقت شركة سامسونج، هاتف Samsung Galaxy M55 في الهند الشهر الماضي، وتساءل كثيرون عن إذا كان سيتوفر لجمهور أوسع - على سبيل المثال، لم يصل هاتف M54 مطلقًا إلى دول أوروبا وبعض الدول الأخرى.

يمكنك العثور على الهاتف على موقع سامسونج البرتغال، بإصدار 8/128 جيجابايت مقابل 500 يورو و 8/256 جيجابايت مقابل 550 يورو.

كما يتوفر M55 أيضًا في سويسرا من خلال بائع تجزئة تابع لجهة خارجية - Mobile Device بسعر 392 فرنك سويسري (إصدار 128 جيجابايت).

بالانتقال إلى سعة التخزين الأكبر، يتوفر إصدار 256 جيجابايت على موقع سامسونج البرازيلي مقابل 2700 ريال برازيلي، ولدي سامسونج بيرو بسعر 1700 سول بيرواني. تبيع سامسونج تشيلي طراز 8/128 جيجابايت مقابل 450,000 CLP.

للمقارنة، يبلغ سعر هاتف Galaxy A55 سعة 256 جيجابايت 2970 ريال برازيلي أو 1900 سول بيرواني، ويبلغ سعر إصدار 128 جيجابايت 450,000 CLP.

لذلك، بناءً على موقعك في العالم، قد يكون M55 صفقة أفضل أو أسوأ من A55. يتميز طراز الفئة A ببنية أكثر premium ومعالج أفضل، ولكن M55 لديه بعض الميزات المخفية.

يعتبر Galaxy M55 هاتف سامسونج الوحيد من غير الفئة الرائدة الذي يوفر شحنًا بقوة 45 وات (سلكي فقط، بطارية 5000 مللي أمبير).

كما أنه يبرز مع كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل (هناك كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر 1/1.56 بوصة، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 123 درجة في الخلف).

كما أنه يمتلك شاشة FHD + بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ويعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 القديم نسبيًا. على عكس A55، فهو لا يملك تصنيفًا لمقاومة الغبار والماء IP، ولا توجد معلومات حول زجاج الشاشة أيضًا.