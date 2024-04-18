خطوبتي برعاية مشروب مصري.. عريس سوهاجي يُثير الجدل على فيسبوك بدعوة خطوبته|ما القصة؟

"حفل الخطوبة برعاية مشروب مصري عشان المقاطعة"، بهذه الجملة أنهى الشاب العشريني محمد حمادة البعو، دعوة حفل خطوبته، على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتصدرت دعوة حفل خطوبة أمين شباب حزب حماة الوطن محافظة سوهاج ويارا ياسر محمد، أمين مساعد الشباب بحزب حماة الوطن بسوهاج، منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لما فيها من دعم للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وقال "البعو"، في دعوة حفل خطوبته المقرر الاحتفال به يوم الخميس القادم الموافق 18/4/2024: "ملحوظة الخطوبة برعاية مشروب مصري معلش عشان إحنا مقاطعين"، ولاقت هذه الدعوة تفاعلًا كبيرًا من قبل أبناء محافظة سوهاج، لما فيها من دعم كبير للقضية الفلسطينية.

وقال البعض في تعليقاتهم على دعوة الخطوبة: "ما شاء الله ده الشباب اللي يفرح بصحيح رغم فرحته منسيش القضية الفلسطينية... شايفين الشهامة منسيش القضية الفلسطينية... ألف ألف مبروك ده اللي مباعش دم اخواته بصحيح... ألف ألف مبارك وكل الدعم للقضية الفلسطينية".