مرسيدس CLA 200 للبيع بحالة الزيرو.. اعرف بكام

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الطرازات ومنها النسخة CLA 200، والتي ظهرت للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وبحالة الزيرو ضمن موديلات 2024.

وتحتوي السيارة مرسيدس CLA 200 صاحبة هذا الموضوع على عدد من التجهيزات منها شاشة لعرض الوسائط تعمل باللمس تتصل بلوحة العدادات، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك، اضاءة داخلية.

مرسيدس CLA 200

وتضم السيارة مرسيدس CLA 200 وسائد هوائية للحماية تتنوع بين الأمامية والجانبية والستارية، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي "تاتش"، مع فرامل يد كهربائية التحكم، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة.

مرسيدس CLA 200

وزودت السيارة مرسيدس CLA 200 بجنوط رياضية، مع اضاءة خارجية بتقنية LED، وتصميم رياضية المظهر ضمن إطلالة سيارات السيدان، مع مقاعد ذات تحكم كهربائي في وضعيات الجلوس، وخاصية التدليك، ومصابيح ترحيب ايضا.

مرسيدس CLA 200

ويمكن للسيارة مرسيدس CLA 200 التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 136 حصانا و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

مرسيدس CLA 200

سعر السيارة مرسيدس CLA 200

ظهرت السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارة بسعر 3 ملايين جنيه.