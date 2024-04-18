عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ممثل الإدارة الدينية بموسكو: الإسلام وصل روسيا بالقرن الأول الهجري بجهود الصحابة

صدى البلد

قال الدكتور روشان عباسوف، ممثل الادارة الدينية لمسلمي روسيا، إن الدين الإسلامي قد وصل إلى روسيا، في القرن الأول الهجري بجهود صحابة رسول الله.

وأضاف روشان عباسوف، خلال كلمته على هامش معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور" الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية، أن الاسلام في روسيا منذ اكثر من 1000 عام، كما اننا نعمل علي وضع صورة صحيحة عن الاسلام في بلادنا ، وسيكون هناك زيارات الي الدول العربية للتعريف بتاريخ الاسلام في روسيا وقد بدأنا بمعرض في دار الافتاء المصرية.

وأشار إلى أن طلاب روسيا المسلمين يدرسون بجامعة الأزهر بمصر ويعودون لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام ونثمن دور مصر حكومة وشعبا في احتضان أبنائها للدراسة بجامعة الأزهر.

وأجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جولة في معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور" الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بحضور عدد من السفراء.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته على هامش المعرض، إن إقامة هذا المعرض في مصر يسهم في تعميق التفاهم المتبادل وعلاقات الصداقة بين شعبي مصر وروسيا.

كما يمثل هذا المعرض تفعيلا للتعاون والتواصل بين الشعوب الذي حث عليه القرآن الكريم.

وأكد أن الحوار بين الثقافات يمثل احد اهم جوانب النموذج الذي يؤسس فكر التعاون بين الاديان والثقافات لان مساحات التلاقي أوسع كثيرا بين مساحات الاختلاف.

وأشار إلى دار الإفتاء المصرية شريكا اساسيا في التعارف والتعاون بين الشعوب وكذلك التعاون بين المفتين.

وأعلن انه قد انضم إلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ما يزيد على ٨٠ مفتي لدول حول العالم.

يقام معرض "تقاليد الإسلام في روسيا.. العلاقات الروحية عبر العصور"  في مقر دار الإفتاء بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ بحضور سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أزربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصربيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.. الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

ترشيحاتنا

وفاة مؤذن حزنا على فراق ابنه الإمام .. ماذا حدث في الغربية؟

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح

تطوير "البلوهول" بمنطقة دهب جنوب سيناء وطرحها للاستثمار| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ