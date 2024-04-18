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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في «حصة مليج»

قافلة جامعة السادات
قافلة جامعة السادات

نظمت جامعة مدينة السادات اليوم، الخميس، بالتعاون بين الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامة للمشروعات البيئية، قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في قرية "حصة مليج" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية.

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وأوضحت رئيس الجامعة، أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية، ولا سيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة  الاستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة)، والتي تستهدف الاهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

فيما أكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة العامة، بحيث تأتى القافلة الطبية والمشروع التنموي التوعوي التثقيفى لتلبية احتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا.

واشتملت القافلة الطبية على كشوفات طبية “أطفال وباطنة 41، عظام 59، أنف وأذن 25، تحاليل 20”، بإجمالي كشوفات طبية 145 كشفا طبيا.

ومجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:-  ندوة بعنوان”السلوك الغذائي لمعالجة الأنيميا"، وندوة بعنوان "الأخطاء الغذائية الشائعه في احتفالات شم النسيم "حاضر فيهما الدكتور محمد منير، دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة، ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وندوة بعنوان "التلوث الغذائي الأسباب والعلاج "حاضر فيها الدكتور سامي زكريا، دكتوراة في العلوم البيئيه والزراعية ومدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية، وندوة بعنوان "أعراض الأنيميا والإصابة بالديدان من الناحية الطبية" حاضر فيها الدكتور على عبدالستار من الإدارة الطبية بالجامعة، وندوة بعنوان "الإدمان وتجارة السلاح طريقان للهلاك" حاضر فيها متخصصون من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

حضر الندوات 121 مستفيدا، ليكون إجمالي المستفيدين 266 مستفيدا.

 

الإدارة العامة للمشروعات البيئية التنمية المستدامة المشروعات البيئية جامعة مدينة السادات شبين الكوم بمحافظة المنوفية

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