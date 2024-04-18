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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية على 50 حالة من ذوي الهمم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم الخميس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـ (50) حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها،  بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة إجمالية تزيد عن 350 ألف جنيه ، وذلك استمرارا لسلسلة "رد الجميل "التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم .

 جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل والأوقاف .

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في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية التحية للحضور ، معرباً عن سعادته بتلك اللقاءات ومؤكدا أن مكتبه  مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.


وخلال اللقاء أمر محافظ المنوفية بتوفير 2 كرسي متحرك لطفلين يعانوا من مرض ضمور العضلات من نواحي أشمون وكوم الضبع ، كما وجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 8 حالات مرضية إلى مستشفيات حميات شبين الكوم ، بركة السبع المركزي ، رمد منوف ، أشمون العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 10 أسر حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .


وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه .


وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التضامن الاجتماعي المنوفية صرف معاش تكافل وكرامة ضمور العضلات محافظ المنوفية

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