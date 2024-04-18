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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

1865 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وتوقعات الفترة المقبلة| هتشتري ولا هتبيع؟

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب حالة من الارتفاع في الأسواق ومحلات الصاغة صباح اليوم الخميس 18 أبريل 2024، مقارنة بأسعار أمس، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3265 جنيها للبيع، و3235 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024.. هل ارتفع عيار 21؟
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس، بزيادة 0.72%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الذهب محليًا الأرقام التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهببيعشراء
سعر جرام الذهب عيار 243731.5 جنيه3697.25 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 223420.5 جنيه3389 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 213265 جنيها3235 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 182798.5 جنيه2772.75 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 142176.75 جنيه2156.75 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 121865.75 جنيه1848.5 جنيه
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أسعار الذهب ترتفع عالميا مع تزايد المخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

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ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

وفي هذا الصدد، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الوقية وصل لـ 2400 دولار.

وأضاف ميلاد، في تصريحات تليفزيونية: “إننا في هذا العام على موعد مع أسعار كبيرة في سوق الذهب، وبعض المحللين يؤكدون أن هناك زيادات أخرى في سوق الذهب خلال الفترات المقبلة”، مشددًا على أن هذه الأرقام وارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمي ينعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، مؤكدًا أن الذهب مخزون ذا قيم واستثمار طويل المدى، ولا ينصح أن يتم شراء الذهب وبيعه بعد فترة قريبة.

وأكد أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه، متوقعا زيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام.

ومن المرجح أن تشهد المخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم قوة مستمرة في طلب التجزئة على الذهب، وفقاً لاستراتيجيي السلع.

وتوقعت شركة TD Securities أن تخترق أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة، واقترح مايك ماكجلون، كبير الاستراتيجيين في بلومبرج إنتليجنس، في محادثة مع Yahoo Finance، أننا قد نشهد الأيام الأولى لسوق صاعدة تنطلق إلى مستويات قياسية جديدة.

وأكد جي بي مورجان في توقعاته للسلع لعام 2024 أن الدعوة الصعودية الهيكلية الوحيدة التي أطلقها نحو سوق السلع كانت للذهب والفضة.

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جولد بيليون: جني الأرباح يحول دون صعود الذهب فوق 2400 دولار

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سعر الذهب اليوم الخميس 18- 4- 2024

وفقاً لمسح أجرته WCG، تخطط 24% من جميع البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب في عام 2024 بسبب المخاوف بشأن الدولار الأمريكي كأصل احتياطي.

وقال بنك ING إن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل المفتاح الأكبر لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، مما يعني أن الأسعار قد تستمر في اتباع توقعات المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القصير. وتقول مجموعة UBS إن الذهب عادة ما يكون مدفوعاً بمتغيرات كلية، بدلاً من العرض والطلب، موضحة أن الارتفاع في سعر سلعة الذهب فريد من نوعه لأنه لا علاقة له بحالة استخدامه.

بينما قالت إدارة الثروات العالمية UBS إن ارتفاع مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم منذ خمسة عقود واحتمال قيام الرئيس دونالد ترامب بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين كلها أسباب للبقاء متفائلاً بشأن تحرك سعر الذهب للأمام.

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