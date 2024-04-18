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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لن تندم على الشراء .. هاتف Pura 70 Ultra بإمكانيات مذهلة

.لن تندم على شرائه
.لن تندم على شرائه .. هاتف Pura 70 Ultra بإمكانيات لن تجده

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات خاصة  يمكنك شراء هاتف هواوي  العملاق الصيني" هاتف Pura 70 Ultra " والذي يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية وبحجم 1 بوصة، وتصميم ميكانيكي مستطيل.

وفقا لموقع  “ .gadgets360  ” يأتي هاتف" Pura 70 Ultra" بشاشة LTPO  و OLED وبحجم 6.8 بوصة، وجودة عرض FHD، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وبشاشة نسبة سطوع 2500 nits

 ويتوسط هاتف " Pura 70 Ultra" بشاشة بثقب للكاميرا الأمامية وبدقة 13 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من أحدث زجاج Kunlun.

وينطلق هاتف" Pura 70 Ultra "برقاقة معالج Kirin 9010 الجديدة  ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام .
 

ويتميز الهاتف بدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبارو ينطلق الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 4.2.

ويتوفر هاتف Huawei Pura 70 Ultra و بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت و بسعر 1380 دولار.

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