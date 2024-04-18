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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين خلال جولة ميدانية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي آخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

و تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة. 

ورافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.

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