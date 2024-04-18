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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: الأم المصرية المحرك الرئيسي للتنمية والراعي الرسمي لاستقرار الدولة

صدى البلد

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة للأسرة وهي المحرك الرئيسي للتنمية والراعي الرسمي لاستقرار الدولة، مؤكدًا المكانة المرموقة التي تحتلها الأم بالمجتمع المصري والذين اختاروا الأم لقبًا وصفتًا لمصر بوصفها أم الدنيا.


وأضاف المحافظ - خلال تهنئته لأمهات مصر؛ بمناسبة أعياد الأم والأسرة، وذلك خلال احتفالية المحافظة اليوم /الخميس/ ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي - أن الحفل يعد تكريمًا رمزيًا لجميع أمهات المحافظة وبمقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء. 


وكرم المحافظ الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وهن (الأم الكافلة - الأم لابن ذوي الهمم - أمهات الشهداء)، بالإضافة للأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والمراكز والمدن والأحياء، حيث قدم لكل أم درع تكريم ومبلغًا ماليًا.


وتم تكريم 34 أم مثالية على مستوى المحافظة (نجاح محمود الأم المثالية الأولى - منى محمد الأم المثالية الثانية - صفية بسطامي الأم المثالية الثالثة - فاتن محمد الأم المثالية الرابعة - نجاة علي إبراهيم الأم المثالية الخامسة - وفاء حمدي الأم المثالية السادسة - نجوان فؤاد الأم المثالية السابعة - ألن زخاري الأم المثالية الثامنة - فاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة - فرح حسين الأم الكافلة وسهير سيد الأم الكافلة - عبير زكريا الأم لإبن ذو الهمم - حمدية عبد العظيم الأم لابن ذوي الهمم - ليلي عبد العاطي أم الشهيد - نجاة سيد أم الشهيد). 


والأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء هن (سامية عبد الرسول – عزة إبراهيم – كوكب عمر – سامية السيد – محمد الشريف – ماجدة سالم – إبتسام إبراهيم – هويدا حسنين – لطيفة سعد – منال عبد الغفار – إزهار محمد – سعاد كمال – هناء سيد – صباح إمام – ريموندا جرجس – مني فتحي – نعمة حسن – هدي عبد التواب – سكينة طه – جيهان أنور). 

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