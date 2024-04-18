الحكومة تعلن أسعار الخبر البلدي الحر والفينو

قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة المواد الغذائية إنه لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه نتيجة توافر العملة الأجنبية تم توفير هذه السلع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك خفض حقيقي في الأسعار وسيتم تخفيض أكثر في السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك وفرة من المواد الغذائية المعروض مما يؤكد انخفاض الأسعار مرة أخرى.

من جانبه قال وئيس غرفة صناعة الحبوب، إن هناك استقرار في سعر الصرف ما يؤدي إلى ضبط الأسعار في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن انخفاض سعر الدقيق ليصل إلى 16 ألف جنيه ليكون سعر الرغيف ٨٠ جرام ١.٥ جنيه و ٢٥ جرام ٥٠ قرش وسعر رغيف الفينو جنيه واحد.