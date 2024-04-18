في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لو أكتشف المواطن بأن هناك مكان يبيع بأسعار عالية، فلا بد من إبلاغ الجهات المختصة سواء جهاز حماية المستهلك أو مجلس الوزراء، لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من يقوم بغلاء الأسعار.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن أحد السلاسل الغذائية، وضع أسعار مرتفعة، وتم الإبلاغ والتواصل، وتم بالفعل تخفيض الأسعار.

ووجه رئي مجلس الوزراء رسالة هامة للمواطنين قائلا “أهيب المواطنين ساعدونا في تلك المرحلة ولو تم إكتشاف أن أي منفذ يبيع بأسعار مرتفعة لا بد من سرعة إبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الرادعة.