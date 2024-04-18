تموين القاهرة: حملة على المخابز بحي المرج.. و2217 محضرًا هذا الشهر

صرح مدير مديرية تموين القاهرة، ناصر ثابت عبد السلام، اليوم /الخميس/، بأن إدارة تموين حي المرج شنت حملة موسعة على المخابز السياحية بالحي لضبط أسعار الخبز السياحي أسفرت عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن السعر والوزن.



وأضاف مدير مديرية التموين أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير 2217 محضرًا في مجال المخابز ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز بدون ترخيص، مشيرا إلى تحرير 63 محضرا في مجال المواد البترولية ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وتوقف محطات بنزين عن النشاط بدون إذن.



جاء ذلك في إطار تشديد محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المخابز خاصة السياحية والإفرنجية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر؛ تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصًا على مصالح المواطنين.