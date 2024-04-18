هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسل العتاولة الذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

وقالت هدى الإتربي: خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد: “كنا نريد ان ننهي خلقات المسلسل، لذلك كنا نصور كثيرا ولا ننام، كما ان الأشخاص وراء الكاميرا بذلوا مجهود كبير الحقيقة حتى خرج المسلسل بهذا الشكل”.

هدى الإتربي

وكشفت هدى الإتربي عن الطريقة التي تحافظ بها على جمالها، وقالت: "أذهب إلى الجيم لأحافظ على جسدي، بجانب الإعتناء ببشرتي ولكن مع تصوير العتاولة لم يكن لدى وقت لذلك.

وعن الشخص التي تحلم بالإرتباط به ومواصفاته، قالت: "أبحث عن شخصية تشبه عيسى الوزان التي جسدها باسم سمرة في العتاولة، هذا الشخص الشرير الذي يصبح لين أمام من يحب.

كواليس شخصية دينا

وكانت قد كشفت الفنانة هدى الإتربي عن كواليس تحضيرها لشخصية دينا في مسلسل العتاولة، وكيف وجدت التعاون مع المخرج احمد خالد، ورأيها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في دراما رمضان 2024.

هدى الإتربي

وقالت هدى الإتربي، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد تعقيبا على نجاح المسلسل :"كل فريق عمل المسلسل بذل مجهود كبير من أجل نجاح العمل، فكنا نعمل ككتيبة واحدة وحريصين جميعا أن نتعاون وأن نبذل أقصى ما لدينا لكي ننجح، والحقيقة أن المشاهدات التي جاءتنا خلال وبعد المسلسل أسعدتنا.

شخصية دينا في مسلسل العتاولة



وعن كواليس تحضير شخصية، قالت دينا: "أهم شيء بالنسبة لي ألا تكون الشخصية فجة، وأهم شيء بالنسبة لي ان تخرج الشخصية كما كتبت دوافعها في الورق وتكون لذيذة وخفيفة وألا ينزعج الجمهور".

وأضافت: "المخرج أحمد خالد حمسني كثيرا وكان يثق بي، وبقدراتي على تقديم الدور، وكنت سعيدة لوجودي مع أشخاص ذات خبرة في المهنة وأستفيد منهم.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.