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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب: ارتفاع أسعار توريد القمح عن السعر العالمي دليل دعم الدولة للمزارعين

هشام الحصري، رئيس
هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية ما تبذله الدولة من جهود لصالح التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، مشيرا إلي أن الأسعار العالمية للقمح حاليا تؤكد حجم تلك الجهود كما تؤكد تغيير طريقة التعامل مع المزارعين، والحرص علي تقديم كافة أشكال الدعم إليهم.

وأوضح الحصرى في تصريحات له اليوم، أن الأسعار العالمية للقمح، تراجعت لتصبح ٢٠٠ دولار للطن، بما يوازى نحو ٩.٦ جنيه مصرى للكيلو الواحد، و١٤٤٠ جنيه للأردب، متابعا، وهو ما يعد أقل من السعر الذى حددته الحكومة مؤخرا لتوريد القمح، وهو ٢٠٠٠ جنيه للأردب الواحد، ما يعنى أن سعر توريد القمح محليا أكبر من السعر العالمى بقيمة نحو ٥٦٠ جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك الأمر دليل علي ما تبذله الدولة من جهود تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم المزارع المصري وتشجيعه علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع الحصرى، أيضا ذلك الأمر يؤكد تغيير الثقافة الحكومية السابقة في الماضي، حول استيراد مثل تلك المحاصيل من الخارج طالما ستكون أقل تكلفة من الداخل، وهو ما كان له تأثير سلبى في الماضي في تراجع حجم زراعات المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما تنبه إليه الرئيس السيسي موجها بالتوسع في تلك الزراعات الهامة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

وأكد الحصرى، أن ذلك الأمر من شأنه تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وهو ما يمثل جزء أساسي من أمنها القومى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تتابع بشكل متواصل تلك الملفات وتسعى لتذليل أى عقبات أو مشكلات تواجه المزارعين من خلال مناقشتها ودراستها مع الحكومة للتوصل إلي الحلول المناسبة.

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