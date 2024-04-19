نشرة المرأة والصحة| ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. نظام غذائي صحي يخفض الوزن الزائد في 7 أيام

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

لا تحتاجين فقط إلى تجديد روتين العناية ببشرتك لفصل الصيف، بل تحتاجين أيضًا إلى أفضل طريقة لاستخدام مكياجك، لا يوجد شيء أسوأ من كريم الأساس المتكتل، والكحل الملطخ، والشفاه اللزجة، والجبهة اللامعة في الصيف.

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

عندما نقوم برحلة للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة وتحقيق نمط حياة أكثر صحة، فغالبًا ما نشعر وكأننا نتعامل مع متاهة من النصائح المتضاربة ونصائح وخيارات النظام الغذائي المتنوعة.. فيما يلي خطة وجبات مناسبة لمدة 7 أيام لفقدان الوزن والتي لا تشجع فقط على التخلص من تلك الكيلوجرامات العنيدة ولكنها تركز أيضًا على تغذية جسمك بأطعمة صحية ولذيذة، ليس من الضروري أن تتخلى عن ذوقك عندما تقرر إنقاص وزنك، فالطعام الجيد والمغذي يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

يصادف اليوم 19 إبريل عيد ميلاد الفنانة شيري عادل و التي أتمت عامها الـ 35، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار بجمالها وأناقتها أيضا.

عقار مستأجر تم تحويله سرًا على يد الفنان غريب الأطوار الذي عاش هناك لمدة ثلاثة عقود، أصبح رسميًا محميًا من قبل الحكومة البريطانية، بعد خمس سنوات من وفاته.