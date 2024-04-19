عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. نظام غذائي صحي يخفض الوزن الزائد في 7 أيام

ياسمين عز
ياسمين عز

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

للبنات.. نصائح ضرورية للحفاظ على المكياج في الصيف

لا تحتاجين فقط إلى تجديد روتين العناية ببشرتك لفصل الصيف، بل تحتاجين أيضًا إلى أفضل طريقة لاستخدام مكياجك، لا يوجد شيء أسوأ من كريم الأساس المتكتل، والكحل الملطخ، والشفاه اللزجة، والجبهة اللامعة في الصيف.

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

عندما نقوم برحلة للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة وتحقيق نمط حياة أكثر صحة، فغالبًا ما نشعر وكأننا نتعامل مع متاهة من النصائح المتضاربة ونصائح وخيارات النظام الغذائي المتنوعة.. فيما يلي خطة وجبات مناسبة لمدة 7 أيام لفقدان الوزن والتي لا تشجع فقط على التخلص من تلك الكيلوجرامات العنيدة ولكنها تركز أيضًا على تغذية جسمك بأطعمة صحية ولذيذة، ليس من الضروري أن تتخلى عن ذوقك عندما تقرر إنقاص وزنك، فالطعام الجيد والمغذي يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

يصادف اليوم 19 إبريل عيد ميلاد الفنانة شيري عادل و التي أتمت عامها الـ 35، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار بجمالها وأناقتها أيضا.

هكذا أنشأ رجل أرض العجائب سرا في شقة مستأجرة ببريطانيا

عقار مستأجر تم تحويله سرًا على يد الفنان غريب الأطوار الذي عاش هناك لمدة ثلاثة عقود، أصبح رسميًا محميًا من قبل الحكومة البريطانية، بعد خمس سنوات من وفاته.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

موضوعات متعلقة

يسرا تبهر متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

طريقة عمل الكبسة البيضاء| بمذاق لا يقاوم

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة| لن تتوقع

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

ترشيحاتنا

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الصحة لكبار السن

اخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة .. حسم أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

مصدر استخباراتي: المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل "انتهت"

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

يحييه الله حياة طيبة ويكون أطيب الناس عيشا.. خطيب المسجد الحرام: بهذا العمل

"حاسبات ومعلومات عين شمس" تحصد المركز الأول عربياً و أفريقياً في المسابقة العالمية 24 ICPC


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. نظام غذائي صحي يخفض الوزن الزائد في 7 أيام

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ