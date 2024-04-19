بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن المجال الجوي للبلاد قد أغلق أمام الجميع باستثناء القوات الجوية الإيرانية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.

وأشار التلفزيون إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتمع لبحث تداعيات القصف الإسرائيلي.

من جانب آخر، قالت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية في بيان لها إنه تم "تعليق حركة الطيران في أصفهان وشيراز وطهران".

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "مدينة قهاجاورستان تقع بالقرب من مطار أصفهان والقاعدة الثامنة للقوات الجوية للجيش".

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية أيضًا أن دوي انفجار سمع بالقرب من وسط المدينة.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "آيه.بي.سي" نيوز" الأمريكية، أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا في إيران، في حين أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بأن الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تصدت لعدة أهداف جوية شرقي مدينة أصفهان.