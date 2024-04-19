حدث ليلا | تعطل عمليات السحب والإيداع بـ البريد المصري .. كولر يستقر على هجوم الأهلي ضد مازيمبي .. إسرائيل تنفذ ضربة داخل إيران .. فيتو أمريكي يمنع إقامة دولة فلسطينية

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تعطل مؤقت لعمليات السحب والإيداع بـ ماكينات البريد المصري
يبدأ البريد المصري عملية تحديث أنظمة الخدمات المالية خلال الساعات المقبلة، مع رفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي ...
القباج للشباب: عليكم بنشر السلام ومكافحة المخدرات وتداعياتها المرتبطة بالعنف المجتمعي
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي و كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي
أمل اللاجئين الفلسطينيين الوحيد في الحياة| حملة خبيثة من الاحتلال ضد أونروا
عايشت نكباتِه ونكساتِه .. أزماتِه وطموحاتِه .. ليست مجردَ مشروعٍ إنسانيٍ بل هي شاهدٌ تاريخيٌ على محنةِ الفلسطينين ونكبِتهم .. إنها أونروا أملُ اللاجئينَ الفلسطينيين الوحيدُ في العيشِ والحياة، إلا أنها تواجهُ حاليا أصعبَ فترةٍ في تاريخِها لرغبةِ إسرائيلَ إنهاءَ عملِها في قطاعِ غزة.
مفاجأة | كولر يستقر على هجوم الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا
اكد الإعلامي محمد شبانة أن كولر المدير الفني للنادي الأهلي سيدفع بالثنائي رضا سليم وبيرسي تاو في مباراة مازيمبي التي تجمع بينهما في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي. وقال شبانة فى تصريحات تلفزيونية: "بيرسي تاو أكد جاهزيته للمباراة، وهو يمتلك خبرات كبيرة، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال اللقاء
رقم قياسي جديد لصلاح عقب الخسارة أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي
ودع فريق ليفربول منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه بنتيجة 1-0 أمام أتالانتا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب "جيسوس"، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي للموسم الحالي 2023-24. وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "بعد تسجيله هدف أمام أتالانتا محمد صلاح يصل للهدف 210 مع ليفربول
الأهلي يحصل على موافقة بحضور 50 ألف مشجع في مباراة مازيمبي
حصل النادي الأهلي على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإستاد القاهرة الدولي. وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يحصل على موافقة رسمية بحضور 50 ألف مشجع في مباراة العودة أمام مازيمبي بنصف دوري ابطال افريقيا
رشدي الشامي عن مشاركته بمسلسل "مسار إجباري": تجربة اعتمدت على شباب موهوب|خاص
أعرب الفنان رشدي الشامي بسعادته بالمشاركة ضمن أحداث مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤. وقال الفنان رشدي الشامي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن نجاح مسلسل “مسار إجباري” يكمن فى وجود الكثير من النجوم الشابة الموهوبة
نيللي كريم ترد على اعتذار باسم سمرة: عارفة قلبك طيب وحصل خير
ردت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج «رامز جاب من الآخر»، الذي عرض في شهر رمضان الكريم الماضي. وكتبت نيللي عبر حسابها على «إنستجرام»: «حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير».
مسؤول أمريكي: إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووية
أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي.إن.إن أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووي
ضربات إسرائيلية تستهدف محافظة السويداء في جنوب سوريا
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ضربات إسرائيلية استهدفت محافظة السويداء في جنوب سوريا
سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران
أفادت صحيفة جورزيلم بوست الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في أصفهان وسط إيران وفي محافظة السويداء جنوبي سوريا وفي منطقة بغداد ومحافظة بابل العراقية.
مصر تطالب مجلس الأمن باستصدار قرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل
طالب السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مجلس الأمن باستصدار قرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان
أمريكا: استخدام الفيتو لا يعكس معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية
قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن قرار الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو خلال جلسة مجلس الأمن، الخميس، لا يعكس معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية .
مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية
أمريكا تطالب إسرائيل بـ"فعل المزيد" لإدخال المساعدات إلى غزة
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الخميس، إن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة، وإنه يتعين على إسرائيل فعل المزيد للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع والتنسيق مع وكالات الإغاثة بشأن وقف الصراع.