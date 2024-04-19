حدث ليلا | تعطل عمليات السحب والإيداع بـ البريد المصري .. كولر يستقر على هجوم الأهلي ضد مازيمبي .. إسرائيل تنفذ ضربة داخل إيران .. فيتو أمريكي يمنع إقامة دولة فلسطينية

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يبدأ البريد المصري عملية تحديث أنظمة الخدمات المالية خلال الساعات المقبلة، مع رفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي ...

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي و كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي

عايشت نكباتِه ونكساتِه .. أزماتِه وطموحاتِه .. ليست مجردَ مشروعٍ إنسانيٍ بل هي شاهدٌ تاريخيٌ على محنةِ الفلسطينين ونكبِتهم .. إنها أونروا أملُ اللاجئينَ الفلسطينيين الوحيدُ في العيشِ والحياة، إلا أنها تواجهُ حاليا أصعبَ فترةٍ في تاريخِها لرغبةِ إسرائيلَ إنهاءَ عملِها في قطاعِ غزة.

اكد الإعلامي محمد شبانة أن كولر المدير الفني للنادي الأهلي سيدفع بالثنائي رضا سليم وبيرسي تاو في مباراة مازيمبي التي تجمع بينهما في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي. وقال شبانة فى تصريحات تلفزيونية: "بيرسي تاو أكد جاهزيته للمباراة، وهو يمتلك خبرات كبيرة، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال اللقاء

ودع فريق ليفربول منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه بنتيجة 1-0 أمام أتالانتا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب "جيسوس"، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي للموسم الحالي 2023-24. وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "بعد تسجيله هدف أمام أتالانتا محمد صلاح يصل للهدف 210 مع ليفربول

حصل النادي الأهلي على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإستاد القاهرة الدولي. وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يحصل على موافقة رسمية بحضور 50 ألف مشجع في مباراة العودة أمام مازيمبي بنصف دوري ابطال افريقيا

أعرب الفنان رشدي الشامي بسعادته بالمشاركة ضمن أحداث مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤. وقال الفنان رشدي الشامي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن نجاح مسلسل “مسار إجباري” يكمن فى وجود الكثير من النجوم الشابة الموهوبة

ردت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج «رامز جاب من الآخر»، الذي عرض في شهر رمضان الكريم الماضي. وكتبت نيللي عبر حسابها على «إنستجرام»: «حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير».

أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي.إن.إن أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ضربات إسرائيلية استهدفت محافظة السويداء في جنوب سوريا

أفادت صحيفة جورزيلم بوست الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في أصفهان وسط إيران وفي محافظة السويداء جنوبي سوريا وفي منطقة بغداد ومحافظة بابل العراقية.

طالب السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مجلس الأمن باستصدار قرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان

قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن قرار الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو خلال جلسة مجلس الأمن، الخميس، لا يعكس معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية .

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الخميس، إن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة، وإنه يتعين على إسرائيل فعل المزيد للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع والتنسيق مع وكالات الإغاثة بشأن وقف الصراع.