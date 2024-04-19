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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تندد بالفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
 
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الجمعة، أن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود".

وجددت المملكة  مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

أجهضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة بعد استخدام حق النقض الفيتو.
 
واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية بينما صوتت 12 دولة لصالح القرار وامتنعت دولتان عن التصويت.

و الدول التي صوتت لصالح القرار هي سلوفينيا وسيراليون وروسيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق ومالطا واليابان وغيانا وفرنسا والإكوادور والصين والجزائر، وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت على القرار.

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